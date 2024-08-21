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    Харрис официально утверждена кандидатом на выборах в США

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    По итогам формального голосования, состоявшегося вечером 20 августа (в ночь на среду, 21 августа, по московскому времени), вице-президент США Камала Харрис утверждена кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

    Харрис получила 4566 голосов делегатов общенационального съезда Демократической партии при необходимых 1976. Соперников среди однопартийцев у нее не было.

    В голосовании участвовали более 4 тысяч делегатов, получивших это право в ходе праймериз Демократической партии. Большинство поддерживали Джо Байдена. После его выхода из президентской гонки их голоса не отошли Харрис автоматически.

    Камала Харрис была выдвинута кандидатом в президенты Соединенных Штатов 6 августа. Её соперником будет экс-президент США Дональд Трамп. Их дебаты должны пройти 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

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