Харрис официально утверждена кандидатом на выборах в США

По итогам формального голосования, состоявшегося вечером 20 августа (в ночь на среду, 21 августа, по московскому времени), вице-президент США Камала Харрис утверждена кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.



Харрис получила 4566 голосов делегатов общенационального съезда Демократической партии при необходимых 1976. Соперников среди однопартийцев у нее не было.



В голосовании участвовали более 4 тысяч делегатов, получивших это право в ходе праймериз Демократической партии. Большинство поддерживали Джо Байдена. После его выхода из президентской гонки их голоса не отошли Харрис автоматически.