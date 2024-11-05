Число первых поцелуев среди старшеклассников в Японии рекордно снизилось. В этом может быть виноват COVID-19

Число школьников старших классов в Японии, впервые поцеловавшихся, упало до рекордно низкого уровня — об этом 5 ноября пишет The Gurdian со ссылкой на данные Японской ассоциации сексуального образования.

Лишь один из пяти мальчиков в старших классах средней школы в Японии впервые целовался. Это самый низкий показатель с тех пор, как организация провела свое первое исследование сексуального поведения среди молодежи в 1974 году.

Опросы, показывающие тенденцию к снижению числа поцелуев, указывают на отход от «реальной физической сексуальной активности», что может повлиять на рождаемость в стране, говорят эксперты.

Доля учащихся старших классов средней школы (в возрасте 15–18 лет), впервые поцеловавшихся, снижается с пикового значения 2005 года — тогда каждый второй заявил, что целовался. В последнем опросе за 2023 учебный год ассоциация обнаружила, что девочки той же возрастной группы были столь же осторожны: 27,5% заявили, что испытали свой первый поцелуй, по сравнению с 22,8% среди мальчиков, что на 13,6 процентного пункта меньше, чем в 2017 году, и на 11,1 пункта меньше, чем в 2017 году.

Ассоциация, опросившая более 12 500 учащихся, сообщила, что 12% учащихся младших и старших классов средней школы заявили, что у них были сексуальные контакты, как и 14,8% девочек, что меньше на 3,5 процентного пункта и на 5,3 процентного пункта соответственно. Впрочем, когда речь зашла об уединенных сексуальных привычках, проявилась иная тенденция: во всех трех группах возросла доля студентов, заявивших, что они мастурбируют.

Ассоциация частично связывает тенденцию к снижению числа поцелуев и половых контактов с пандемией COVID-19, которая привела к закрытию школ и официальным рекомендациям избегать замкнутых пространств, мест большого скопления людей и тесного контакта.