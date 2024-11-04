К молодому ястребу пришла белочка. Он не понял — и она тоже

Удивительную сценку наблюдали петербуржцы на юго-западе города. В группе Красносельского и Кировского района подписчики выложили фотографии смелой белочки, подобравшейся вплотную к хищной птице. Несмотря на то, что ястребы — хищники, пушистой вертихвостке повезло. Но биолог Павел Глазков «Фонтанке» пояснил, что долго так продолжаться не может.

«Интересная ситуация! — отметил он. — Действительно, ястребы-тетеревятники, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга, у нас в городе продолжают свой род, охотятся на голубей, на серых ворон и на белок. Но это молодой ястреб-тетеревятник, и белка с большой вероятностью тоже молодая. То есть они еще не понимают, что один из них жертва, один хищник. Вот просто молодежь встретилась, забавно! Белки обладают таким игривым характером, они любопытны. Но, конечно же, если она так продолжит заигрывать, в какой-то момент у него инстинкт хищника проснется, и он эту белку съест».

Павел Глазков напомнил, что похожая драма разыгралась недавно в ЦПКиО: в тот раз белка несколько дней играла с совой на глазах у всех петербуржцев, которые умилялись трогательным отношениям: белка пощипывала сову, обнюхивала. Но потом неясыть все-таки белку съела.

О том, что нынешний ястреб-тетеревятник совсем юн, говорит его оперение.

«У взрослых тетеревятников окрас в виде тельняшки, такие полоски, темные и светлые идут, как круги, — поясняет Глазков. — А у этого — такие капельки, пестринки, это молодая птица».

О своих новых наблюдениях за животными Павел Глазков расскажет 6 ноября на «Ленфильме» в рамках цикла «Каждой твари по паре».