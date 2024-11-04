В Литве придумали, что делать с гражданами России в армии

Жители Литвы, имеющие двойное гражданство, вторым из которых является российское, белорусское или китайское, не должны служить в армии страны. Соответствующий проект закона разработан совместно минобороны и сеймом (парламентом Литвы). Об этом 4 ноября сообщает ТАСС.

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — цитирует агентство министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса.

Согласно разработанному документу, Россия, Белоруссия и Китай называются государствами, которые угрожают национальной безопасности Литвы. Связи военнослужащих с этими странами становятся факторами риска. ТАСС также напоминает, что литовским военным правительством уже запретили не связанные с работой визиты в эти страны.