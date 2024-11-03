«Хезболла» в воскресенье выпустила более 100 ракет из Ливана по Израилю

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с утра воскресенья, 3 ноября, «Хезболла» выпустила более 100 ракет с территории Ливана по Израилю. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Утверждается, что в результате атак никто не пострадал и не было причинено серьезного ущерба, однако сколько из двухсот ракет было сбито, не уточняется.

Также сегодня ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей одного из районов города Баальбек на северо-востоке Ливана, расположенного в 65 километрах к северо-востоку от Бейрута.

«Сейчас вы находитесь рядом с объектами и активами, связанными с „Хезболлой“, которые планируется атаковать в ближайшее время», — сообщил представитель израильских вооруженных сил Авихай Адраи в соцсетях. От граждан потребовали отойти на расстояние не менее 500 метров в ближайшие четыре часа.