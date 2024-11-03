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Общество «Хезболла» в воскресенье выпустила более 100 ракет из Ливана по Израилю

«Хезболла» в воскресенье выпустила более 100 ракет из Ливана по Израилю

869
2 комментария

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с утра воскресенья, 3 ноября, «Хезболла» выпустила более 100 ракет с территории Ливана по Израилю. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Утверждается, что в результате атак никто не пострадал и не было причинено серьезного ущерба, однако сколько из двухсот ракет было сбито, не уточняется.

Также сегодня ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей одного из районов города Баальбек на северо-востоке Ливана, расположенного в 65 километрах к северо-востоку от Бейрута.

«Сейчас вы находитесь рядом с объектами и активами, связанными с „Хезболлой“, которые планируется атаковать в ближайшее время», — сообщил представитель израильских вооруженных сил Авихай Адраи в соцсетях. От граждан потребовали отойти на расстояние не менее 500 метров в ближайшие четыре часа.

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ЦАХАЛ Хезболла Обстрел Израиль Ливан
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Комментарии
2
Zet
34 минуты
ну всё... баальбекской плите тысячелетней кранты...
Гость
11 минут
У Израиля тоже потерь нет.. Непонятно только кого привозят в военные госпитали Израиля.. И почему Израиль требует от США поставки вооружений, а не только боеприпасов, и почему еще мобилизует резервистов в количестве не мене 4-х бригад плюс кучу снабженцев, техников, пво-шников...
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