Дочь Рамзана Кадырова получила медаль за «укрепление дружеских отношений» между Чечней и ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою старшую дочь медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» за укрепление отношений между Чечней и Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом 26-летняя Айшат Кадырова рассказала в своем инстаграме*.

ЧГТРК «Грозный» уточняет, что награду старшей дочери Кадырова присвоили за «заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений» между Чечней и ДНР, а также за «поддержание духа» участников войны против Украины.

С 2021 года Айшат Кадырова возглавляла министерство культуры Чечни, получив на этой должности звание заслуженного работника культуры региона. В октябре 2023 года она стала вице-премьером Чечни по социальным вопросам и получила звание народной артистки Чеченской Республики. У Айшат не меньше семи наград — включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и орден Дружбы, учрежденный в ДНР.

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