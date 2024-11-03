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Власть Общество Дочь Рамзана Кадырова получила медаль за «укрепление дружеских отношений» между Чечней и ДНР

Дочь Рамзана Кадырова получила медаль за «укрепление дружеских отношений» между Чечней и ДНР

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23 комментария

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою старшую дочь медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» за укрепление отношений между Чечней и Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом 26-летняя Айшат Кадырова рассказала в своем инстаграме*.

ЧГТРК «Грозный» уточняет, что награду старшей дочери Кадырова присвоили за «заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений» между Чечней и ДНР, а также за «поддержание духа» участников войны против Украины.

С 2021 года Айшат Кадырова возглавляла министерство культуры Чечни, получив на этой должности звание заслуженного работника культуры региона. В октябре 2023 года она стала вице-премьером Чечни по социальным вопросам и получила звание народной артистки Чеченской Республики. У Айшат не меньше семи наград — включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и орден Дружбы, учрежденный в ДНР.

* Принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta.

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Айшат Кадырова Рамзан Кадыров Медаль Чечня ДНР
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Комментарии
23
tochilshik
2 часа
какая орденоносная семья.бывает же.
pgrad
2 часа
В некоторых деревнях дружественной Африки тоже так бывает, награды ведь такие яркие и блестящие!
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