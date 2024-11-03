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Общество Политика Один на один: в Молдавии начался второй тур президентских выборов

Один на один: в Молдавии начался второй тур президентских выборов

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17 комментариев

В Молдавии в воскресенье, 3 ноября, начался второй тур президентских выборов. За пост главы государства будут бороться двое кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре: действующий президент Майя Санду и ее главный соперник — политик из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло.

Избирательные участки уже открылись по всей стране. Кроме более чем двух тысяч на территории Молдавии, начал работать и 231 участок за границей. В РФ работают два избирательных участка.

ЦИК республики аккредитовал 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. Представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ среди них нет.

Жители Молдавии выбирают президента на следующие четыре года.

Ранее Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции, состоявшегося 20 октября и на котором большинство проголосовало за сближение с ЕС.

Майя Санду пообещала внести в конституцию страны поправки о евроинтеграции. Санду в первом туре президентских выборов набрала 42,4 % голосов, а ее главный соперник — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло — 26,01 %. На 3 ноября назначенвторой тур. Санду призвала граждан активно участвовать в следующем туре, чтобы «защитить свой голос, отданный в рамках референдума», а прочих кандидатов, придерживающихся проевропейских взглядов, — Октавиана Цыку, Анрея Нэстасе, Тудора Ульяновского и Иона Кику — поддержать ее.

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Александр Стояногло Майя Санду Молдавия Выборы президента Второй тур
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Комментарии
19
AndrewBarsik
1 час
Во всех странах бывшего СССР у людей есть возможность выбирать Президента. И только россиянам не повезло.
VKuser174198221
1 час
Вернем Молдавию в родную гавань!
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