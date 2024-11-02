Стало известно, что написали в заключении о смерти пациентки после липосакции в Петербурге

Семье пациентки, умершей после проведения липосакции в петербургской клинике пластической хирургии и косметологи «Своя клиника», выдали заключение о смерти. Об этом «Фонтанке» в субботу, 2 ноября, рассказал ее супруг.

Трагедия произошла накануне в медучреждении, расположенном на улице Матроса Железняка. По предварительным данным следователей, противопоказаний к хирургическому вмешательству у 44-летней пациентки не было. 30 октября она сдала необходимые анализы, на следующий день её прооперировали. 1 ноября женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Реанимировать её не удалось.

Сегодня супруг погибшей получил заключение о причине ее смерти. «Забрал сейчас заключение: легочная эмболия. Я в медицинских терминах не особо понимаю. И что-то там про тромбы написано», — сказал мужчина.

Легочная эмболия — закупорка кровеносных сосудов легких тромбом.

За операцию пациентка заплатила порядка 700 тыс. рублей. «Ее никто не уговаривал, она решила сама», — уточнил муж.

Ранее супруг рассказал редакции, что его жена после операции созванивалась с семьёй. По её словам, чувствовала боль, но в целом всё было как будто нормально. Родные забили тревогу, когда женщина в течение всего дня не выходила связь. В клинике на звонки также не отвечали. О смерти жены мужчина узнал, когда, отчаявшись дозвониться, приехал в медцентр.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлёкшем смерть по неосторожности (238 Уголовного кодекса). Назначен комплекс необходимых экспертиз, расследование поставила на контроль прокуратура Приморского района.

«Фонтанка» также связалась с управляющей частного медучреждения «Своя клиника». От комментариев там отказались.