Смерть пациентки после липосакции в клинике Петербурга стала уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентки в центре пластической хирургии «Своя клиника» на улице Матроса Железняка. Об этом 2 ноября сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Следствие видит в случившемся оказание небезопасных услуг, повлёкшее смерть по неосторожности (238 УК). По предварительным данным ведомства, противопоказаний к хирургическому вмешательству у 44-летней пациентки не было. 30 октября она сдала необходимые анализы, на следующий день её прооперировали. 1 ноября пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Реанимировать её не удалось.

Муж рассказал редакции, что его супруга после операции созванивалась с семьёй. По её словам, чувствовала боль, но в целом всё было как будто нормально. Родные забили тревогу, когда женщина в течение всего дня не выходила связь. В клинике на звонки также не отвечали.