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Происшествия Смерть пациентки после липосакции в клинике Петербурга стала уголовным делом

Смерть пациентки после липосакции в клинике Петербурга стала уголовным делом

4 049
4 комментария

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентки в центре пластической хирургии «Своя клиника» на улице Матроса Железняка. Об этом 2 ноября сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Следствие видит в случившемся оказание небезопасных услуг, повлёкшее смерть по неосторожности (238 УК). По предварительным данным ведомства, противопоказаний к хирургическому вмешательству у 44-летней пациентки не было. 30 октября она сдала необходимые анализы, на следующий день её прооперировали. 1 ноября пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Реанимировать её не удалось.

По информации «Фонтанки», смерть после остановки сердца констатировали в 11 часов утра.

Муж рассказал редакции, что его супруга после операции созванивалась с семьёй. По её словам, чувствовала боль, но в целом всё было как будто нормально. Родные забили тревогу, когда женщина в течение всего дня не выходила связь. В клинике на звонки также не отвечали.

О смерти жены мужчина узнал, когда, отчаявшись дозвониться, приехал в медцентр.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Назначен комплекс необходимых экспертиз», — сообщили в СК. Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура Приморского района.

Главврач «Своей клиники» на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил.

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Комментарии
5
aprahka
1 час
Конечно очень жаль женщину.Оборвалась жизнь.Что может быть страшнее..(
Гость
1 час
Странно, вчера умерла, а сегодня уже уголовное дело возбудили? У моей знакомой дочь умерла 17 июня с.г. в больнице Боткина из-за ошибки врачей (3 дня лечили какую-то инфекцию, а оказался аппендицит), так до сих пор дело не возбуждено
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