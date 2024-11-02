«Хотела улучшить себя после двух родов». Скончавшаяся после липосакции петербурженка несколько лет решалась на операцию

Пациентка петербургской клиники пластической хирургии и косметологии, которая скончалась после липосакции, несколько лет решалась на операцию, чтобы улучшить себя после двух родов. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 1 ноября рассказал супруг погибшей. О потере мужчина узнал спустя несколько часов, когда и жена и клиника перестали выходить на связь.

Трагедия произошла накануне в медучреждении, расположенном на улице Матроса Железняка. По данному адресу находится клиника под названием «Своя клиника». 31 октября 44-летней женщине провели операцию, а утром следующего дня она скончалась на больничной койке. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно.

«Она хотела улучшить себя, - тяжело говорит супруг. - Двое родов было. Живот растянут. Плюс кесарево было. Два кесаревых. Мышцы разрезаны. Живот не убирался. И грудь… Она говорит: «У меня большая грудь, мешает, болит спина»… Побаивалась всего этого, конечно, но тут решилась. Последние года 3-4 она об этом говорила. Проблем с сердцем не было».

Перед операцией женщина сдала все необходимые анализы, общалась с лечащим врачом и ходила на консультации. После хирургического вмешательства она пришла в себя и успела созвониться с семьей.

«Врач сказал, что она проснулась утром, позавтракала, сходила в уборную… И все это произошло. Она пришла в себя еще вчера, вчера я с ней разговаривал после операции. Говорила, побаливает все, но в целом нормально», - вспоминает мужчина.

Родные забили тревогу, когда женщина в течение всего дня не выходила связь, поднимать трубку отказывались и в клинике. После работы обеспокоенный супруг поехал лично убедиться в том, что все в порядке, однако попасть внутрь удалось не сразу.

«Мне изначально даже дверь не хотели открывать, — сказал наш собеседник. — Там два домофона. Один внизу, выше второй есть. Потом спрашивают: „Куда я?“. Говорю: „У меня супруга здесь находится, хотел бы узнать ее состояние“. И мне сообщили… Перед этим думал, может, она позавтракала и уснула. <…> Дальше я уже особо ничего не помню, не понимал, что там происходит».

В семье растут двое детей: 21-летняя дочь и 14-летний сын.

Ранее «Фонтанка» писала, что в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка. Видео из медучреждения опубликовано здесь.