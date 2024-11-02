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Общество «Хотела улучшить себя после двух родов». Скончавшаяся после липосакции петербурженка несколько лет решалась на операцию

«Хотела улучшить себя после двух родов». Скончавшаяся после липосакции петербурженка несколько лет решалась на операцию

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10 комментариев

Пациентка петербургской клиники пластической хирургии и косметологии, которая скончалась после липосакции, несколько лет решалась на операцию, чтобы улучшить себя после двух родов. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 1 ноября рассказал супруг погибшей. О потере мужчина узнал спустя несколько часов, когда и жена и клиника перестали выходить на связь.

Трагедия произошла накануне в медучреждении, расположенном на улице Матроса Железняка. По данному адресу находится клиника под названием «Своя клиника». 31 октября 44-летней женщине провели операцию, а утром следующего дня она скончалась на больничной койке. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно.

«Она хотела улучшить себя, - тяжело говорит супруг. - Двое родов было. Живот растянут. Плюс кесарево было. Два кесаревых. Мышцы разрезаны. Живот не убирался. И грудь… Она говорит: «У меня большая грудь, мешает, болит спина»… Побаивалась всего этого, конечно, но тут решилась. Последние года 3-4 она об этом говорила. Проблем с сердцем не было».

Перед операцией женщина сдала все необходимые анализы, общалась с лечащим врачом и ходила на консультации. После хирургического вмешательства она пришла в себя и успела созвониться с семьей.

«Врач сказал, что она проснулась утром, позавтракала, сходила в уборную… И все это произошло. Она пришла в себя еще вчера, вчера я с ней разговаривал после операции. Говорила, побаливает все, но в целом нормально», - вспоминает мужчина.

Родные забили тревогу, когда женщина в течение всего дня не выходила связь, поднимать трубку отказывались и в клинике. После работы обеспокоенный супруг поехал лично убедиться в том, что все в порядке, однако попасть внутрь удалось не сразу.

«Мне изначально даже дверь не хотели открывать, — сказал наш собеседник. — Там два домофона. Один внизу, выше второй есть. Потом спрашивают: „Куда я?“. Говорю: „У меня супруга здесь находится, хотел бы узнать ее состояние“. И мне сообщили… Перед этим думал, может, она позавтракала и уснула. <…> Дальше я уже особо ничего не помню, не понимал, что там происходит».

В семье растут двое детей: 21-летняя дочь и 14-летний сын.

Ранее «Фонтанка» писала, что в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка. Видео из медучреждения опубликовано здесь.

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«Своя клиника» Липосакция Смерть после операции Петербург
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Комментарии
10
63423248
52 минуты
Не, ну какая липосакция-то??? Живот - 2 кесарева, грудь мешает.... Читателей приравнивают к слабоумным? Т.е. и липосакция тоже...
Гость
59 минут
21- летняя ещё растет?
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