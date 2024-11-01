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Общество Происшествия В петербургской клинике, где умерла пациентка после липосакции, работают следователи. СК показал видео

В петербургской клинике, где умерла пациентка после липосакции, работают следователи. СК показал видео

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5 комментариев

В клинике пластической хирургии и косметологии в Приморском районе Петербурга, где после операции скончалась пациентка, началась доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу 1 ноября.

Речь идет о медучреждении, расположенном на улице Матроса Железняка. По данному адресу находится клиника под названием «Своя клиника», предварительно, там и произошла трагедия. На операционном столе находилась 44-летняя женщина.

«По предварительным данным, 31 октября пациентке была проведена операция, а сегодня наступила ее смерть. Причина смерти в настоящее время неизвестна», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка.

Как писала «Фонтанка», причиной смерти пациентки после липосакции могла стать остановка сердца. Врачи пытались реанимировать женщину, но безуспешно.

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«Своя клиника» Липосакция Смерть СК
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Комментарии
5
FedorGr
1 час
Любопытно что это такое, у следователя на голове? Причёска к форме после посещения ночного клуба?
ivan5_5e4d10fe646f6
35 минут
Вангую причина смерти анастезия
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