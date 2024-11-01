В петербургской клинике, где умерла пациентка после липосакции, работают следователи. СК показал видео

В клинике пластической хирургии и косметологии в Приморском районе Петербурга, где после операции скончалась пациентка, началась доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу 1 ноября.

Речь идет о медучреждении, расположенном на улице Матроса Железняка. По данному адресу находится клиника под названием «Своя клиника», предварительно, там и произошла трагедия. На операционном столе находилась 44-летняя женщина.