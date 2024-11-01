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Общество Происшествия Петербурженка скончалась после липосакции в частной клинике Приморского района

Петербурженка скончалась после липосакции в частной клинике Приморского района

2 439
5 комментариев

Петербурженка оказалась под влиянием стандартов красоты и отправилась делать липосакцию в одну из частных клиник в Приморском районе города. Однако на следующий день после операции она умерла.

Как стало известно «Фонтанке», операцию по удалению жира на животе 44-летней женщине провели 31 октября. Однако утром 1 ноября ее нашли мертвой на больничной койке. По предварительной информации, у нее остановилось сердце. Врачи пытались реанимировать женщину, но безуспешно.

О смерти женщины сообщили ее супругу.

Частная клиника на улице Матроса Железняка, где петербурженка делала липосакцию, делает весь спектр услуг в сфере красоты. Цены там стартуют от 100 тысяч рублей. Сейчас там работают следственные органы: опрашивается персонал и врачи медицинского центра.

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Липосакция Смерть Петербург
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Комментарии
6
Неглупая
30 минут
"Частная клиника на улице Матроса Железняка, где перетруженка делала липосакцию, делает весь спектр услуг в сфере красоты". Фонтанка придумала новое слово - перетруженка.))))) Мои поздравления!
Ана нас
3 минуты
Необходимо обязать всех пластических бизнесменов перед заключением договора оплаты услуги отправлять пациентов на психиатрическую экспертизу. И лишь с согласия доктора уже - резать. Потому что под общий наркоз в этом возрасте совершенно не юном без медпоказаний могут пойти нездоровые на голову люди с вот таким исходом. А могли бы жить, если бы мозги были бы.
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