Петербурженка скончалась после липосакции в частной клинике Приморского района

Петербурженка оказалась под влиянием стандартов красоты и отправилась делать липосакцию в одну из частных клиник в Приморском районе города. Однако на следующий день после операции она умерла.

Как стало известно «Фонтанке», операцию по удалению жира на животе 44-летней женщине провели 31 октября. Однако утром 1 ноября ее нашли мертвой на больничной койке. По предварительной информации, у нее остановилось сердце. Врачи пытались реанимировать женщину, но безуспешно.

О смерти женщины сообщили ее супругу.

Частная клиника на улице Матроса Железняка, где петербурженка делала липосакцию, делает весь спектр услуг в сфере красоты. Цены там стартуют от 100 тысяч рублей. Сейчас там работают следственные органы: опрашивается персонал и врачи медицинского центра.