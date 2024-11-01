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Общество В Екатеринбурге преподавателя колледжа заподозрили в распространении военных фейков среди студентов. Возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге преподавателя колледжа заподозрили в распространении военных фейков среди студентов. Возбуждено уголовное дело

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21 комментарий

В Екатеринбурге в отношении 61-летнего преподавателя было возбуждено уголовное дело о военных «фейках». Об этом 1 ноября сообщило управление Следственного комитета по Свердловской области.

Следственный комитет не называет имени задержанного, но по данным телеграм-каналов, речь идет о Сергее Абрамове — 61-летнем доценте, преподавателе колледжа при Уральском государственном горном университете (УГГУ). Его подозревают в распространении «фейков» об армии с использованием служебного положения.

По версии следствия, в марте текущего года во время занятий со студентами он «умышленно допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

В Сети также появилось видео со следственных действий по уголовному делу Абрамова. В ролике силовики преподавателя заваливают на пол лицом вниз, заводят руки за спину и спрашивают, чей Крым и были ли у него сексуальные отношения со студентками.

Судя по сайту Центра дистанционных технологий и электронного обучения при УГГУ, Абрамов — автор учебных пособий и монографий о менеджменте и работе с персоналом. Он также писал научные статьи об истории арабо-израильского конфликта и вмешательстве в него советских дипломатов.

Действующим законодательством за указанное преступление предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В настоящее время, как сказано в сообщении СК, проводится комплекс следственных мероприятий, «назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проводятся допросы, истребована и анализируется характеризующая информация в отношении подозреваемого».

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Сергей Абрамов Преподаватель Екатеринбург Уголовное дело о фейках
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Комментарии
21
pgrad
1 час
Этаким макаром скоро останемся без преподавателей - достаточно двоечнику донос написать, чтоб над пожилым уважаемым человеком учинили насилие и издевательства. Останутся неприкосновенными лишь попы и муллы, вот они учить и будут.
Игорь Протасов
28 минут
Раньше были "новости дня".... теперь - "новости дна" :-(
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