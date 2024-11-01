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Общество В Петербурге задержан бизнесмен, подозреваемый в заказе на убийство в затылок при детях

В Петербурге задержан бизнесмен, подозреваемый в заказе на убийство в затылок при детях

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1 комментарий

Петербургского бизнесмена Сергея Житковича задержали 1 ноября по подозрению в заказном убийстве и мошенничестве с недвижимостью на 30 миллионов. Об этом сообщает 47news.

50-летнему предпринимателю, гендиректору и владельцу ООО «Группа компаний „Строительные технологии комфорта“, вменяется покушение на заказное убийство адвоката Виктора Патрушева.

Почему лишь покушение? 20 февраля во время исполнения заказа у 622-й гимназии Выборгского района киллер подошел и выстрелил из пистолета Макарова в затылок человеку, который высаживал детей у машины. Сразу возникала версия, что он ошибся в выборе жертвы — пострадавшим оказался водитель адвоката Виктора Патрушева. Через 2 дня раненый скончался в больнице.

Те, в ком следствие видело заказчика и исполнителя, были задержаны: преполагалось, платил 51-летний Гинтерас Рагаускас, стрелял — Андрей Артюхин. Уже 23 февраля суд их арестовал.

«Фонтанка» разобрала финансовый спор, обнаруживающий связи между четой Патрушевых, Житковичем и Рагаускасом. Если коротко — Житкович совместно с Рагаускасом, зная о наличии у Патрушева и его жены объектов недвижимости общей рыночной стоимостью не менее 30 миллионов рублей, с целью хищения обманом убедили выступить поручителями в кредитном договоре между ГК «СТК» и АКБ «Фора-Банк», заложив свое имущество, а взамен пообещали Патрушеву здание паркинга на улице Ключевой, 32. Далее начался суд Патрушевых с Житковичем, и водитель Патрушева ни за что получил пулю в затылок.

По данным 47news, после убийства Житкович уехал из города и отключил телефоны, выждал, посчитал, что арестованные Рагаускас и Артюхин молчат и вернулся, оплатил адвокатов Рагаускасу и занялся бизнесом. За этими действиями наблюдали оперативники и, в итоге, замкнули цепочку задержанием Житковича.

2 ноября в суде ему изберут меру пресечения. Ему вменяется заказ на устранение Патрушева, вернее покушение, ведь погиб водитель, и мошенничество с активами семьи Патрушева.

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Сергей Житкович Заказное убийство Задержание
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Комментарии
1
ixform
18 минут
в интересах представителей скончавшегося взыскать с инициаторов акта убийства по два миллиона рублей
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