В Петербурге задержан бизнесмен, подозреваемый в заказе на убийство в затылок при детях

Петербургского бизнесмена Сергея Житковича задержали 1 ноября по подозрению в заказном убийстве и мошенничестве с недвижимостью на 30 миллионов. Об этом сообщает 47news.

Почему лишь покушение? 20 февраля во время исполнения заказа у 622-й гимназии Выборгского района киллер подошел и выстрелил из пистолета Макарова в затылок человеку, который высаживал детей у машины. Сразу возникала версия, что он ошибся в выборе жертвы — пострадавшим оказался водитель адвоката Виктора Патрушева. Через 2 дня раненый скончался в больнице.

«Фонтанка» разобрала финансовый спор, обнаруживающий связи между четой Патрушевых, Житковичем и Рагаускасом. Если коротко — Житкович совместно с Рагаускасом, зная о наличии у Патрушева и его жены объектов недвижимости общей рыночной стоимостью не менее 30 миллионов рублей, с целью хищения обманом убедили выступить поручителями в кредитном договоре между ГК «СТК» и АКБ «Фора-Банк», заложив свое имущество, а взамен пообещали Патрушеву здание паркинга на улице Ключевой, 32. Далее начался суд Патрушевых с Житковичем, и водитель Патрушева ни за что получил пулю в затылок.