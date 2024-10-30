Детский омбудсмен Владимирской области прокомментировала запрет хиджабов в школах региона

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская 30 октября прокомментировала изданию ТАСС ситуацию с запретом на ношение хиджаба в школах региона. По ее словам, жалоб на запрет ей не поступало.

«К уполномоченному по правам ребенка обращений на данную тему не поступало», — заявила омбудсмен и добавила, что, если обращения, связанные с запретом на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды в общеобразовательных школах региона, все же поступят, они будут приняты в работу.

Помимо этого Раснянская напомнила, что вопрос запрета хиджабов в школах региона прорабатывался длительное время и проводились консультации с различными ведомствами. Итоговое решение было основано на действующем законодательстве и принято лишь из-за соображений безопасности детей, их спокойствия и благополучия.