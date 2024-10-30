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Общество Детский омбудсмен Владимирской области прокомментировала запрет хиджабов в школах региона

Детский омбудсмен Владимирской области прокомментировала запрет хиджабов в школах региона

1 899
3 комментария

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская 30 октября прокомментировала изданию ТАСС ситуацию с запретом на ношение хиджаба в школах региона. По ее словам, жалоб на запрет ей не поступало.

«К уполномоченному по правам ребенка обращений на данную тему не поступало», — заявила омбудсмен и добавила, что, если обращения, связанные с запретом на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды в общеобразовательных школах региона, все же поступят, они будут приняты в работу.

Помимо этого Раснянская напомнила, что вопрос запрета хиджабов в школах региона прорабатывался длительное время и проводились консультации с различными ведомствами. Итоговое решение было основано на действующем законодательстве и принято лишь из-за соображений безопасности детей, их спокойствия и благополучия.

Недавно министерство образования и молодежной политики Владимирской области опубликовало приказ, по которому в школах запрещено носить одежду и аксессуары, демонстрирующие религиозную принадлежность. Речь идет в том числе и о никабах, и о хиджабах.

Накануне депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что намерен добиться отмены запрета на ношение хиджабов в школах Владимирской области. Такое поручение ему дал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

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Юлия Раснянская Детский омбудсмен Уполномоченные по правам ребенка Владимирская область Запрет хиджаба Рамзан Кадыров Адам Делимханов
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Комментарии
3
Klaustrofobik
1 час
Других проблем то в стране нет, вестимо.
Гость
1 час
Делимханов у - может ещё разрешим носить в школах тюбитейки и еврейские пятоки на лысине?? Пришол домой, надел свой атребут и будь горд и в восторге! Россия светское государство а не крайне-мусульмансеое!
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