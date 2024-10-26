В одном из российских регионов школьницам запретили носить хиджабы и никабы

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области опубликовало приказ, согласно которому в школах региона запрещено носить одежду и аксессуары, демонстрирующие религиозную принадлежность. На документ 26 октября обратил внимание местный портал «День во Владимире».

«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т. д.)», — говорится в приказе.

В мае вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что внес на рассмотрение законопроект, согласно которому регионы должны самостоятельно решить, можно ли носить никабы в общественных местах и учебных учреждениях. Авторы инициативы объяснили это предложение тем, что Россия — светское государство. В сентябре стало известно, что правительство РФ не поддержало последнюю редакцию законопроекта из-за существенных недоработок.