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Общество Политика Депутат Делимханов намерен отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

Депутат Делимханов намерен отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

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Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что намерен добиться отмены запрета на ношение хиджабов в школах Владимирской области. Такое поручение ему дал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. Об этом во вторник, 29 октября, парламентарий рассказал в своем телеграм-канале.

Делимханов поделился, что по поручению Рамзана Кадырова депутаты от Чечни встретились с депутатом Госдумы от Владимирской области Игорем Игошиным. В ходе встречи обсуждали запрет ношения мусульманской одежды в школах региона.

«Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа», — сказано в посте.

Адам Делимханов подчеркивает, что Россия — многоконфессиональная страна, а наше общество сейчас противостоит беспрецедентному давлению со стороны Запада.

«Тысячи мусульман оказывают стране огромную поддержку, участвуя в СВО, отстаивая интересы России на передовой. Находятся безответственные люди, подрывающие стабильность общества», — заявил он.

Запрет на ношение хиджаба в школах Делимханов назвал абсолютной провокацией. Также парламентарий выразил уверенность, что добьется отмены этого запрета. Кроме того, депутат Госдумы объяснил разницу между никабом и хиджабом.

«Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки. Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции», — написал он.

Недавно министерство образования и молодежной политики Владимирской области опубликовало приказ, по которому в школах запрещено носить одежду и аксессуары, демонстрирующие религиозную принадлежность. Речь идет в том числе и о никабах, и о хиджабах.

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ПО ТЕМЕ
Адам Делимханов Рамзан Кадыров Владимирская область Хиджаб Никаб
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