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Общество «Хезболла» назначила нового руководителя после убийства двух предыдущих

«Хезболла» назначила нового руководителя после убийства двух предыдущих

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9 комментариев

Новым главой «Хезболлы» стал заместитель убитого Хасана Насраллы 71-летний Наим Касем — один из самых известных деятелей ливанской группировки. Генеральным секретарем «Хезболлы» назначил Касема совет шуры, руководящий орган группировки, сообщает BBC.

После убийства Насраллы именно Касем трижды выступал с телеобращениями, заявляя, что «Хезболла» поддерживает усилия, направленные на прекращение огня в войне с Израилем.

Касем родился в Бейруте и в 1982 году стал одним из основателей «Хезболлы». После 2006 года, когда «Хезболла» начала полномасштабную войну с Израилем, Насралла практически перестал появляться на публике, и именно Касем делал основные заявления от лица группировки.

В ответ на сообщения о назначении Касема Израиль дал понять, что Касема может ожидать та же судьба, что Насраллу и Хашема Сафиеддина — следующего лидера «Хезболлы», который был также убит в результате израильского удара.

«Его срок на этой должности может оказаться самым коротким в истории этой террористической организации, если он будет действовать так же, как его предшественники Хасан Насралла и Хашем Сафиеддин, — сказано в сообщении на официальном арабоязычном аккаунте правительства Израиля. — Для Ливана нет другого решения, кроме роспуска этой организации как военной силы».

Хасан Насралла был убит 28 сентября в результате израильского авиаудара по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

23 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила смерть Хашема Сафиеддина — нового предполагаемого лидера «Хезболлы» и двоюродного брата убитого ранее Хасана Насраллы. Тело Насраллы нашли после атаки по южным пригородам Бейрута 27 сентября. На следующий день «Хезболла» подтвердила смерть лидера.

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ПО ТЕМЕ
Наим Касем Хезболла Ливан Руководитель Генеральный секретарь Хасан Насралла
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Комментарии
9
_13
41 минута
Это такая игра в вышибалу, где Израиль всегда вода)))
Слава России!
14 минут
назначили бы они несмываемого
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