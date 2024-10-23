ЦАХАЛ подтвердил гибель еще одного преемника Насраллы. «Хезболла» молчит о смерти нового лидера

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила смерть Хашем Сафиеддина — нового предполагаемого лидера «Хезболлы» и двоюродного брата убитого ранее Хасана Насраллы. Об этом во вторник, 22 октября, пишет The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, преемник Насраллы погиб во время авиаудара израильской армии по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте 4 октября. Вместе с ним в тот момент находилось более 25 членов военнизированной ливанской организации, а также глава разведывательного подразделения Хусейн Али Хазима.

«Мы дошли до Насраллы, его замены и большей части руководства „Хезболлы“. Мы будем знать, как дойти до любого, кто угрожает безопасности граждан Израиля», — сказал начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви.

«Хезболла» пока не подтверждала смерть нового лидера.

Напомним, что тело Насраллы нашли после атаки по южным пригородам Бейрута 27 сентября. На следующий день «Хезболла» подтвердила смерть лидера.

В начале октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы ликвидировали другого приемника Насраллы — Хашим Сафи ад-Дина — и еще одного, имя которого не называлось.