Нетаньяху заявил о ликвидации преемника Насраллы и того, кто был в очереди за ним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы ликвидировали сразу двух преемников генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, передает 8 октября «РИА Новости».
«Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, преемника Насраллы и преемника преемника Насраллы», — сказал Нетаньяху.
В обращении к населению Ливана премьер Израиля на английском языке сообщил, что Хашим Сафи ад-Дин был убит в результате авиаудара. Также, по его словам, был убит и преемник Сафи ад-Дина, имя которого не называется.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант назвал ливанское движение «Хезболла» группировкой без лидера, потому что, по его данным, преемник ликвидированного Хасана Насраллы тоже погиб.
Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы обнаружили после атаки на южные пригороды Бейрута 29 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции на юге Ливана 1 октября.
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