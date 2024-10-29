Причиной задержки поездов в метро Петербурга оказался пранкер, уронивший кошелек

От станции «Спасской» до станции «Площадь Александра Невского — 2» сегодня около 18:00 останавливали движение из-за мужчины на путях. Как стало известно во вторник, 29 октября, «Фонтанке, поезда задержал 33-летний Андрей, который ведет блог с пранками.

Очевидцы поделились, что мужчина спрыгнул и направился в тоннель. По нашим данным, этому предшествовало падение на пути кошелька, после этого Андрей спрыгнул и отправился вперед по путям. Сейчас он задержан.

Корреспондент «Фонтанки» изучил YouTube-канал оказавшего на путях пассажира, на который подписано около 10 тысяч человек.

Он снимает различные пранки, например, просит поаплодировать водителю автобуса, раздает шишки полицейским и сотрудникам метрополитена, здоровается с незнакомыми людьми, рассказывает странные истории прохожим. Реакции людей на свое нетипичное поведение блогер снимает на видео и выкладывает в соцсетях.

Сам Андрей в разговоре c нами сказал, что не снимал никакой ролик, а случайно выронил кошелек. «С таким не шутят», — ответил он на вопрос о съемке пранка.