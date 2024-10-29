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Город «Просто спрыгнул и пошел». В метро Петербурга остановили движение из-за человека на путях

«Просто спрыгнул и пошел». В метро Петербурга остановили движение из-за человека на путях

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На станции метро «Спасская» петербургского метрополитена мужчина оказался на путях, движение поездов встало. Об этом во вторник, 29 октября, «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам читательницы, мужчина спрыгнул на рельсы и якобы направился вглубь тоннеля. «Просто спрыгнул и пошел внутрь. Поезд еле остановился», — поделилась с нами очевидица.

В пресс-службе метро Петербурга нам рассказали, что от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского-2» движение было остановлено с 17:56 до 18:00.

«Подняли пассажира, наезда не было», — уточнили в метрополитена.

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