«Просто спрыгнул и пошел». В метро Петербурга остановили движение из-за человека на путях

На станции метро «Спасская» петербургского метрополитена мужчина оказался на путях, движение поездов встало. Об этом во вторник, 29 октября, «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам читательницы, мужчина спрыгнул на рельсы и якобы направился вглубь тоннеля. «Просто спрыгнул и пошел внутрь. Поезд еле остановился», — поделилась с нами очевидица.

В пресс-службе метро Петербурга нам рассказали, что от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского-2» движение было остановлено с 17:56 до 18:00.