Кормят из бутылочки смесью для щенков. Первый день малайского медвежонка в Москве

«Сегодня расскажу о том, как прошёл её первый день в Зоопарке», — пишет Светлана Акулова.

Малышка приехала в свой новый дом ближе к вечеру, уставшая и встревоженная после долгой дороги. Киперы дали ей время, чтобы она привыкла к обстановке. И через час малышка успокоилась и плотно поела. На ужин давали молочную смесь для выкармливания щенков (давали из бутылочки, потому что она медвежонок ещё совсем маленький) и пюре из тыквы, манго и банана.