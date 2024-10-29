Кормят из бутылочки смесью для щенков. Первый день малайского медвежонка в Москве

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова 29 октября рассказывает историю детеныша малайского медведя, приехавшего недавно в столицу.
«Сегодня расскажу о том, как прошёл её первый день в Зоопарке», — пишет Светлана Акулова.
Малышка приехала в свой новый дом ближе к вечеру, уставшая и встревоженная после долгой дороги. Киперы дали ей время, чтобы она привыкла к обстановке. И через час малышка успокоилась и плотно поела. На ужин давали молочную смесь для выкармливания щенков (давали из бутылочки, потому что она медвежонок ещё совсем маленький) и пюре из тыквы, манго и банана.
«Первую ночь сотрудники провели рядом с ней. Малышка устала в дороге, получила много новых эмоций, так что сон её был крепким и спокойным», — отмечает директор зоопарка.
Медвежонка привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы ещё в конце августа, а впервые показали в соцсетях зоопарка 24 октября — «Фонтанка» публиковала фото и видео. Сейчас детеныш весит больше 13 килограммов, хорошо кушает и продолжает активно расти.
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