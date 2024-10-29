Инсектицидное средство нашли на посуде в доме, где отравились четверо детей

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка все члены многодетной семьи попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. За два дня все четверо детей скончались. Отец и беременная мать выжили. Следователи рассматривали версии отравления едой с неизвестным токсическим веществом и аэрозолем от насекомых — вторую сочли приоритетной. Родители, когда пришли в себя, рассказали, что 20 сентября травили насекомых в доме. В СК сообщили, что в рвотной массе найдены следы токсичного вещества из состава дихлофоса. Позже у дома нашли мёртвого котёнка. Его тоже отдали на экспертизу, и она выявила на шерсти компоненты инсектицидного средства. В самой еде вредных веществ не выявили, в продуктах из магазина тоже. В доме были обнаружены баллончики «Варан». В АО «Сибиар», производящем дихлофос «Варан», NGS24 заявили, что их продукция безопасна и не могла стать причиной отравления семьи.