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Происшествия Инсектицидное средство нашли на посуде в доме, где отравились четверо детей

Инсектицидное средство нашли на посуде в доме, где отравились четверо детей

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6 комментариев

Следователи получили результаты экспертиз материалов, веществ и изделий в рамках дела об отравлении детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае, сообщает 29 октября региональное ГСУ СК.

На поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. Приоритетной версией остается попадание в организмы компонентов инсектицидного средства.

Были проверены и баллончики инсектицидных средств, изъятые в магазинах села и на производстве. «Состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах», — отмечается в сообщении.

ГСУ продолжает расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе в результате отравления неустановленным веществом (статья 238, часть 3 УК).

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка все члены многодетной семьи попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. За два дня все четверо детей скончались. Отец и беременная мать выжили. Следователи рассматривали версии отравления едой с неизвестным токсическим веществом и аэрозолем от насекомых — вторую сочли приоритетной. Родители, когда пришли в себя, рассказали, что 20 сентября травили насекомых в доме. В СК сообщили, что в рвотной массе найдены следы токсичного вещества из состава дихлофоса. Позже у дома нашли мёртвого котёнка. Его тоже отдали на экспертизу, и она выявила на шерсти компоненты инсектицидного средства. В самой еде вредных веществ не выявили, в продуктах из магазина тоже. В доме были обнаружены баллончики «Варан». В АО «Сибиар», производящем дихлофос «Варан», NGS24 заявили, что их продукция безопасна и не могла стать причиной отравления семьи.

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Отравление Красноярский край Дети погибли Инсектициды
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Комментарии
6
iigaza
2 часа
"Какой хороший цемент. Не отмывается совсем." (с) Джентльмены удачи
278256818
1 час
Зато от следующих маткапитал получит и тоже пропьют.
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