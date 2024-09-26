Роспотребнадзор не нашёл яда в еде из магазина и из дома отравившейся семьи

Роспотребнадзор не обнаружил никаких опасных веществ в продуктах питания, изъятых из магазина и из дома отравившейся семьи в поселке Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщает 26 сентября РИА Новости.
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Роспотребнадзор не обнаружил никаких опасных веществ в продуктах питания, изъятых из магазина и из дома отравившейся семьи в поселке Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщает 26 сентября РИА Новости.
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