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    Роспотребнадзор не нашёл яда в еде из магазина и из дома отравившейся семьи

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    Роспотребнадзор не обнаружил никаких опасных веществ в продуктах питания, изъятых из магазина и из дома отравившейся семьи в поселке Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщает 26 сентября РИА Новости.

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