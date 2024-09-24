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Происшествия СК: Следы дихлофоса нашли в анализах семьи из Красноярского края

СК: Следы дихлофоса нашли в анализах семьи из Красноярского края

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3 комментария

Следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах семьи, отравившейся в Красноярском крае. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в управлении СК по региону.

Как передают в Следственном комитете, анализ образцов рвотной массы семьи, в которой погибли дети, показал наличие веществ, входящих в состав инсектицидных средств для борьбы с насекомыми.

Ранее в прокуратуре Красноярского края рассказали, что по делу об отравлении семьи в качестве основной версии рассматривают отравление дихлофосом. Региональное СУ СК сообщало, что 20 сентября родители обрабатывали свой дом средством против насекомых.

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка двое родителей и их четверо детей попали в больницу. Все дети скончались. Причиной смерти считается неустановленное токсичное вещество. По данным следствия, в доме нашли химикаты и удобрения. Родители живы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина беременна, плод удалось спасти. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
Mimic
3 минуты
Если целенаправленно искать, современными методами анализа можно найти следы чего угодно. Но это не означает, что эти следовые количества и послужили причиной смерти.
Лёxа Петров
1 минута
Ну что ж, остается последний вариант - Новичок.
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