СК: Следы дихлофоса нашли в анализах семьи из Красноярского края

Следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах семьи, отравившейся в Красноярском крае. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в управлении СК по региону.



Как передают в Следственном комитете, анализ образцов рвотной массы семьи, в которой погибли дети, показал наличие веществ, входящих в состав инсектицидных средств для борьбы с насекомыми.

Ранее в прокуратуре Красноярского края рассказали, что по делу об отравлении семьи в качестве основной версии рассматривают отравление дихлофосом. Региональное СУ СК сообщало, что 20 сентября родители обрабатывали свой дом средством против насекомых.

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка двое родителей и их четверо детей попали в больницу. Все дети скончались. Причиной смерти считается неустановленное токсичное вещество. По данным следствия, в доме нашли химикаты и удобрения. Родители живы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина беременна, плод удалось спасти. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».