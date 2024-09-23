В доме нашли разное. Что известно о загадочном отравлении красноярской семьи

Следователи с согласия медработников 23 сентября допросили родителей четверых детей, умерших от отравления в поселке Красная Сопка в Красноярском крае.

Что говорят родители Как сообщает управление СК по региону, мать рассказала, что 19–20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. 20 числа утром она сварила пельмени, их ела вся семья. Днем дети сами сварили пельмени. Вечером взрослые ужинали курицей с картошкой, а дети — снова пельменями. В еду ничего не добавляли, только приправу для курицы. 21 сентября дети почувствовали себя плохо, потом признаки кишечного расстройства проявились у взрослых.



ТАСС передает, что, по словам отца, члены семьи почувствовали себя плохо рано утром. Сначала просто недомогание, потом у всех появилась боль в животе, рвота, тошнота. Мужчина принял таблетку, но боль не уменьшилась. Остальные члены семьи не воспользовались медикаментами.



Что нашли в доме В доме, по данным региональной прокуратуры, нашли вещество без маркировки в кухонном шкафу, антибиотик для скота в холодильнике, пестициды на полу. NGS24 пишет, что в день трагедии дом обрабатывали дихлофосом.



Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю Поделиться Поделиться





По данным прокуратуры, в семье есть подсобное хозяйство и домашние животные. А показания о покупке в магазине куриного мяса не подтвердились. Правоохранители проверят и взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, имелись ли у семьи кредитные обязательства.



Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поделиться Поделиться





«С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей», — отмечается в релизе.



Прокуратура Красноярского края

Что происходит в магазине В управлении Россельхознадзора по региону отмечают, что проверили магазин «Олимп» в Назаровском районе, где многодетная семья покупала еду. Выяснилось, что основной объем продукции поступал в торговую точку без ветеринарных сопроводительных документов, которые могли бы подтверждать их безопасность. Проводится химическая экспертиза по изъятым в магазине и в доме продуктам питания, а также некоторым веществам для того, чтобы определить их состав и влияние на организм человека.

Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





В самом магазине утверждают, что их товары безопасны, пишет NGS24. Продавщица магазина показала продукцию. По её словам, поставка была неделю назад, и с тех пор никто, кроме одной семьи, на самочувствие не жаловался.



«Понимаете, уже бы лежало здесь полдеревни. Мы торгуем неделю продукцией, по факту, уже было бы отравление не единичным случаем, а уже было бы несколько случаев», — говорит продавщица.

Как пытались спасти детей Один из соседей семьи рассказал NGS24, что когда семье стало плохо, отец сначала попросил сестру отвезти в больницу младшую дочь. «Когда сестра приехала, она звонила моей [жене], говорит, что отец тоже никакой был, плохо было, тошнило, рвало», — рассказывает сосед. Потом отец снова звонил и говорил: «Приезжай, мы, наверно, все помрем». «Ночью началось, не знаю, почему она ночью не вызвала скорую», — добавляет сосед.



Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





В расположенной в поселке больнице нет врачей. За жизнь детей боролись два фельдшера, старшая и палатные медсестры — весь персонал медучреждения.

«Всё, что требовалось от наших докторов, фельдшеров, медсестер, было сделано всё и даже больше. Все реанимационные мероприятия, всё проводилось: 20 минут и больше массаж сердца, искусственное дыхание, капельница», — рассказали в больнице.

6-летняя девочка и ее 13-летний брат умерли в местной больнице вечером 21 сентября. Остальных членов семьи доставили санитарной авиацией в Красноярск. Взрослых поместили в БСМП, детей в перинатальный центр. Несмотря на это, в воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в понедельник 12-летняя девочка. В живых остались только родители — 32 и 34 лет. В красноярской БСМП они пришли в сознание в понедельник. Женщина на девятом месяце беременности, плод жив.



Что говорят местные жители о семье Соседи отзываются о семье положительно. Взрослые не пили, за детьми следили. Младшие хорошо учились.

«Дети хорошие, самостоятельные. Дружные были. И чистенькие ходили, ни разу не видела, чтобы они грязные ходили. Чистые, опрятные дети всегда», — рассказывает жительница села Зоя.

Ранее «Фонтанка» писала, что пара купила дом в селе четыре года назад, оба родителя работали. У них много родственников. Брат отца рассказывает, что был в больнице с детьми. «Мы очень сильно переживаем, и наши дети плачут, три дня уже плачут», — говорит мужчина. В чём причина трагедии, он не знает.



«Ничего мы не думаем, откуда мы можем знать? Мы сами в шоке. У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. У меня дети плачут, все плачут. Мы сами все на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы всё это видели в больнице. Нам очень тяжело», — говорит мужчина.



Напомним, по данным СК, причиной отравления стало неустановленное токсичное вещество. Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров или оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматривается также версия, что опасные вещества могли попасть в пищу уже дома.

