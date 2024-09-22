В СК назвали причину смертельного отравления семьи в Красноярском крае

Согласно результатам экспертизы, причиной отравления многодетной семьи в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщили в управлении СК по региону.

В ходе расследования по делу об отравлении семьи была проведена судебно-медицинская экспертиза. На основе предварительных данных эксперты заключили, что смерть трех детей произошла из-за воздействия неизвестного токсичного вещества. Чтобы установить точную причину гибели, запланированы дополнительные исследования.

Подчеркивается, что в настоящее время родители и еще один ребенок находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивают как стабильно тяжелое.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом», – добавляют в региональном Следственном комитете.

Так, следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ – производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Отмечается, что в рамках расследования уже допросили владельца и продавца продуктового магазина, где многодетная семья купила еду на ужин. Беседу также провели с фельдшером Красносопинской амбулатории и родственниками пострадавших. Сотрудники СК изъяли записи с камер видеонаблюдения в магазине продуктов, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями из местного магазина, а утром следующего дня приехали в медучреждение с симптомами отравления. «В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик — скончались в больнице», — сообщил СК. Позже стало известно о смерти еще одной девочки.