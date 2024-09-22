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Происшествия Умер третий ребенок. Новые подробности смертельного ужина в Сибири

Умер третий ребенок. Новые подробности смертельного ужина в Сибири

3 255
6 комментариев

Третий ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями. Об этом РИА Новости сообщили 22 сентября в региональном ГСУ Следственного комитета.

ТАСС уточнили в ведомстве, что умерла девочка.

В больнице ранее оказались родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. Состояние взрослых и еще одного ребенка остается тяжелым. Пациенты доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска.

Из сельского магазина, где семья купила продукты для ужина, изъяли полуфабрикаты и курицу.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Все произошло в селе Красная Сопка Назаровского района. Родители и четверо детей в пятницу поужинали курицей и пельменями из местного магазина, а утром 21 сентября приехали в медучреждение с симптомами отравления. «В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей – 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице», - сообщил СК. Теперь стало известно о смерти еще одной девочки.

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Комментарии
6
282313316
19 минут
крысиный яд что ли был добавлен? И никто больше не покупал такие пельмени ? только одна семья? Ужасная история. Надеюсь, разберутся.
Заливщик голосовых планок
14 минут
Дезинсектора уже задержали?
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