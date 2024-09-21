Многодетная семья отравилась, поужинав пельменями в Сибири. Двое детей — смертельно

В Красноярском крае шестеро членов семьи оказались в больнице после ужина, продукты для которого купили в местном магазине. Четверо из них в тяжёлом состоянии, ещё двоих не спасли.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, семья из посёлка Красная Сопка обратилась к медикам с симптомами пищевого отравления около одиннадцати часов утра по местному времени 21 сентября. Тошнота и рвота проявились у всех в субботу после того, как накануне все ели пельмени и курицу из местного магазина.
Всех госпитализировали. По данным ведомства, в больнице самочувствие 6-летней девочки и её 13-летнего брата резко ухудшилось. Они умерли в результате отравления пока неустановленным веществом.
Состояние родителей и ещё двоих детей в возрасте 11 и 12 лет оценивают как тяжёлое.
Следственный комитет возбудил дело по третьей части статьи 238 УК — производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц.