Красноярские медики рассказали, как чувствуют себя родители, у которых умерли от отравления четверо детей

Родители четверых детей, умерших от отравления в Красноярском крае, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 24 сентября рассказали ТАСС в краевом министерстве здравоохранения.



«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.



Женщина, напомним, беременна. Плод жив.



По данным следствия, 20 сентября в поселке Красная Сопка супруга купила в магазине «Олимп» еду и приготовила для членов семьи. «Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине помимо пельменей курицу, однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона», — отметили в прокуратуре.