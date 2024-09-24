Красноярские медики рассказали, как чувствуют себя родители, у которых умерли от отравления четверо детей

Родители четверых детей, умерших от отравления в Красноярском крае, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом
«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.
Женщина, напомним, беременна. Плод жив.
По данным следствия, 20 сентября в поселке Красная Сопка супруга купила в магазине «Олимп» еду и приготовила для членов семьи. «Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине помимо пельменей курицу, однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона», — отметили в прокуратуре.
С 21 по 23 сентября все четверо детей в возрасте от 6 до
Возбуждено дело о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (статья
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