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    Красноярские медики рассказали, как чувствуют себя родители, у которых умерли от отравления четверо детей

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    Родители четверых детей, умерших от отравления в Красноярском крае, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 24 сентября рассказали ТАСС в краевом министерстве здравоохранения.

    «Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.

    Женщина, напомним, беременна. Плод жив.

    По данным следствия, 20 сентября в поселке Красная Сопка супруга купила в магазине «Олимп» еду и приготовила для членов семьи. «Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине помимо пельменей курицу, однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона», — отметили в прокуратуре.

    Фото: прокуратура Красноярского края
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    С 21 по 23 сентября все четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет скончались в больницах. Причиной смерти считается неустановленное токсичное вещество. По данным следствия, в доме нашли химикаты и удобрения. Родители рассказали, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых. Однако в СУ СК подчеркнули, что отравление пищевое.

    Фото: прокуратура Красноярского края
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    Возбуждено дело о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Допрошены хозяин и продавец магазина, родственники семьи, фельдшер участковой больницы, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине, проводятся судебные экспертизы.

    Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

    Фото: прокуратура Красноярского края
    Фото: прокуратура Красноярского края

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    ОтравлениеКрасноярский край
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