Прокуратура: основная версия смерти красноярских детей — отравление дихлофосом

По делу об отравлении семьи в Красноярском крае прокуратура в качестве основной версии рассматривает отравление дихлофосом. Об этом
Региональное СУ СК сообщало, что
21 сентября в поселке Красная Сопка двое родителей и их четверо детей попали в больницу. Все дети скончались. Причиной смерти считается неустановленное токсичное вещество. По данным следствия, в доме нашли химикаты и удобрения. Родители живы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина беременна, плод удалось спасти. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».