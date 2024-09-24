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    Прокуратура: основная версия смерти красноярских детей — отравление дихлофосом

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    По делу об отравлении семьи в Красноярском крае прокуратура в качестве основной версии рассматривает отравление дихлофосом. Об этом 24 сентября РИА Новости рассказали в прокуратуре.

    Региональное СУ СК сообщало, что 20 сентября родители обрабатывали свой дом дихлофосом. Дети в это время гуляли на улице. Однако следователи считали, что отравление именно пищевое.

    Фото: прокуратура Красноярского края
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    21 сентября в поселке Красная Сопка двое родителей и их четверо детей попали в больницу. Все дети скончались. Причиной смерти считается неустановленное токсичное вещество. По данным следствия, в доме нашли химикаты и удобрения. Родители живы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина беременна, плод удалось спасти. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

    Фото: прокуратура Красноярского края

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