Прокуратура: основная версия смерти красноярских детей — отравление дихлофосом

По делу об отравлении семьи в Красноярском крае прокуратура в качестве основной версии рассматривает отравление дихлофосом. Об этом 24 сентября РИА Новости рассказали в прокуратуре.

Региональное СУ СК сообщало, что 20 сентября родители обрабатывали свой дом дихлофосом. Дети в это время гуляли на улице. Однако следователи считали, что отравление именно пищевое.