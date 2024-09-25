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Происшествия Родителей детей, умерших от отравления, выписали из больницы

Родителей детей, умерших от отравления, выписали из больницы

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6 комментариев

В Красноярске родителей детей, погибших от отравления, 25 сентября выписали из больницы. Об этом сообщает NGS24.

Они проходили лечение в красноярской БСМП. Накануне медики оценили их состояние как удовлетворительное, пишет издание. В каком они состоянии сейчас, после выписки, в ведомстве не уточнили, сославшись на медицинскую тайну и персональные данные.

Сегодня же может быть названа и дата прощания с четырьмя детьми. Родственники ожидали выписки их родителей, чтобы провести похороны. В администрациях поселка и района пообещали помочь семье деньгами: там открыли сбор средств. Как рассказал глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев, деньги несут как жители поселка, так и организации и предприятия, которые находятся в населенном пункте.

«Семье оказывается вся необходимая помощь в организации и проведении похорон», — сообщили в администрации Назаровского района.

20 сентября родители и их четверо детей от 6 до 13 лет, жившие в поселке Красная Сопка, поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. С 21 по 23 сентября все четверо детей скончались. Родители живы, спасти удалось и плод беременной матери. В региональном Следственном комитете сообщили об обнаружении в анализах рвотной массы семьи следов токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили. Производитель средства от насекомых заявил, что ожидает официального заключения для полного понимания произошедшего. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанке».

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Комментарии
6
282173834
1 час
Как же им жить теперь....
VKuser15335355
45 минут
Клопов вывели, теперь ремонт надо сделать. Простите...
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