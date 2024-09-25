Родителей детей, умерших от отравления, выписали из больницы

Они проходили лечение в красноярской БСМП. Накануне медики оценили их состояние как удовлетворительное, пишет издание . В каком они состоянии сейчас, после выписки, в ведомстве не уточнили, сославшись на медицинскую тайну и персональные данные.

Сегодня же может быть названа и дата прощания с четырьмя детьми. Родственники ожидали выписки их родителей, чтобы провести похороны. В администрациях поселка и района пообещали помочь семье деньгами: там открыли сбор средств. Как рассказал глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев, деньги несут как жители поселка, так и организации и предприятия, которые находятся в населенном пункте.

20 сентября родители и их четверо детей от 6 до 13 лет, жившие в поселке Красная Сопка, поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. С 21 по 23 сентября все четверо детей скончались. Родители живы, спасти удалось и плод беременной матери. В региональном Следственном комитете сообщили об обнаружении в анализах рвотной массы семьи следов токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили. Производитель средства от насекомых заявил, что ожидает официального заключения для полного понимания произошедшего. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанке».