В продуктах, которые ела отравившаяся семья, вредных веществ не нашли

Эксперты не выявили вредных веществ в пельменях и курице, которые употребляла отравившаяся семья в поселке Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщает 25 сентября региональное СУ СК.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели детей следствием получены предварительные исследования отобранных проб пищевых продуктов», — говорится в сообщении.



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» исследовало пельмени и куриное мясо, изъятые в магазине, а также продукты из дома: бульон, курицу с картофелем, тушеную рыбу, зельц, кетчуп, приправы, домашние яйца. Превышения нормируемых значений нигде не выявлено. Пробы проводились на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности.

Продолжается проведение экспертиз для определения смертоносного вещества и допрос свидетелей.

«Основные версии следствия отравления членов семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля», — отмечается в сообщении.

Дядя погибших детей Алексей Виноградов в беседе с ТАСС заявил, что дихлофос не мог стать причиной смерти.

«Я не верю в версию отравления детей дихлофосом, потому что точно знаю, что дом после использования средства проветривался минимум два часа. А потом, после проветривания, дети были еще какое-то время на улице и не заходили в дом», — сказал Виноградов.



24 сентября СУ СК сообщало, что тот же Центр гигиены обнаружил следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, в пробах рвотных масс одного из детей.

20 сентября родители и их четверо детей от 6 до 13 лет, жившие в поселке Красная Сопка, поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. С 21 по 23 сентября все четверо детей скончались. Взрослые живы. Мать беременна, плод удалось спасти. Их могут выписать 25 или 26 сентября, сообщили NGS24.RU в краевом Следкоме.

Родители рассказали, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых в доме. Отравление дихлофосом прокуратура называла основной версией. Уголовное дело по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края расследуется по статье 238, часть 3, УК РФ. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанке».