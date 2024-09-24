«Мы в курсе». Производитель дихлофоса отреагировал на отравление красноярской семьи

Новосибирский завод «Сибиар» разбирается в ситуации с обнаружением следов дихлофоса в анализах отравившейся семьи в Красноярском крае. Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.



«Мы в курсе. <...> Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает», — сказал собеседник агентства. В связи с этим в компании ожидают официального заключения для полного понимания произошедшего.



К настоящему моменту в «Сибиар» не поступало запросов со стороны правоохранителей по данной ситуации. На заводе также отметили, что за 30 лет работы производства не зафиксировано ни одного случая гибели человека из-за продукции компании.



Ранее в прокуратуре Красноярского края отмечали, что по делу об отравлении семьи в качестве основной версии рассматривают отравление дихлофосом. Позднее в региональном Следственном комитете сообщили об обнаружении в анализах рвотной массы семьи следов токсичного вещества из состава средства от насекомых.



С 21 по 23 сентября все четверо детей семьи из поселка Красная Сопка в возрасте от 6 до 13 лет скончались в больницах. Родители живы, спасти удалось и плод беременной матери. С их слов, 20 сентября в доме травили дихлофосом насекомых. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанке».

