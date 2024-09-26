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Происшествия Мёртвого котёнка нашли в доме отравившейся семьи у кухонного стола

Мёртвого котёнка нашли в доме отравившейся семьи у кухонного стола

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4 комментария

Судебную экспертизу мёртвого котёнка, найденного в доме отравившейся семьи, проведёт ветеринарная лаборатория в Красноярске. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Будет проведена ветеринарно-судебная экспертиза, которая установит причины гибели животного. Для этого его труп будет доставлен в ветеринарную лабораторию в Красноярске», — сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера в управлении рассказали, что родственники семьи обнаружили у дома 22 сентября мёртвого котёнка. По словам собеседника, позднее выяснилось, что его нашли около кухонного стола и выбросили на улицу.

NGS24 со ссылкой на СУ СК пишет, что точная причина смерти детей станет известна не раньше чем через месяц после проведения судебно-медицинских экспертиз. Пока же одновременно проводятся несколько экспертиз, которые помогут выявить отравляющее вещество, в том числе судебно-химические и от Роспотребнадзора.

Напомним, 20 сентября родители и их четверо детей от 6 до 13 лет, жившие в поселке Красная Сопка, поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. С 21 по 23 сентября все четверо детей скончались. Взрослые живы, их выписали из больницы. Мать беременна, плод удалось спасти. Родители рассказали, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых в доме. В региональном Следственном комитете сообщили об обнаружении в анализах рвотной массы семьи следов токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили. Уголовное дело по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края расследуется по статье 238, часть 3, УК РФ.

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Комментарии
4
Torres
13 минут
выяснили же, что они погибли не от еды. зачем каждый раз писать про курицу с пельменями? или что, эти слова добавляют пикантности или хайпа в текст!?
vasilily1991
13 минут
Я иногда летом активно использую дихлофос от Магнита для уничтожения муравьев. не брызгаю им в еду
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