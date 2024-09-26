Мёртвого котёнка нашли в доме отравившейся семьи у кухонного стола

Напомним, вчера в управлении рассказали, что родственники семьи обнаружили у дома 22 сентября мёртвого котёнка . По словам собеседника, позднее выяснилось, что его нашли около кухонного стола и выбросили на улицу.

NGS24 со ссылкой на СУ СК пишет, что точная причина смерти детей станет известна не раньше чем через месяц после проведения судебно-медицинских экспертиз. Пока же одновременно проводятся несколько экспертиз, которые помогут выявить отравляющее вещество, в том числе судебно-химические и от Роспотребнадзора.

Напомним, 20 сентября родители и их четверо детей от 6 до 13 лет, жившие в поселке Красная Сопка, поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. С 21 по 23 сентября все четверо детей скончались. Взрослые живы, их выписали из больницы. Мать беременна, плод удалось спасти. Родители рассказали, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых в доме. В региональном Следственном комитете сообщили об обнаружении в анализах рвотной массы семьи следов токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили. Уголовное дело по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края расследуется по статье 238, часть 3, УК РФ.