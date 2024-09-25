Родственники отравившейся красноярской семьи нашли около дома мертвого котенка. Труп передали на экспертизу

Родственники отравившейся семьи под Красноярском нашли около дома их мертвого котенка. Труп животного передали на экспертизу. Об этом 25 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.
О котенке, который жил в доме у семьи, стало известно в результате допросов близких родственников. Не подающее признаков жизни животное они заметили 22 сентября. «После чего родственники утилизировали его на свалку бытовых отходов. Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования», — говорится в сообщении.
Биологические материалы животного были отправлены на экспертизу.
Ранее «Фонтанка» писала о выписке родителей детей, погибших от отравления. В каком они состоянии сейчас, врачи не уточнили, сославшись на медицинскую тайну и персональные данные. Похороны детей состоятся в Красной Сопке на местном кладбище, сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалев, передает ТАСС.
20 сентября родители и их четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. С 21 по 23 сентября все четверо детей скончались. Родители живы, спасти удалось и плод беременной матери. Позднее следователи сообщили об обнаружении в анализах семьи следов токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанки».