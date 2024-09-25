Родственники отравившейся красноярской семьи нашли около дома мертвого котенка. Труп передали на экспертизу

Родственники отравившейся семьи под Красноярском нашли около дома их мертвого котенка. Труп животного передали на экспертизу. Об этом 25 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.



О котенке, который жил в доме у семьи, стало известно в результате допросов близких родственников. Не подающее признаков жизни животное они заметили 22 сентября. «После чего родственники утилизировали его на свалку бытовых отходов. Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования», — говорится в сообщении.