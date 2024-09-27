На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, как и в организмах погибших детей

Компоненты инсектицидного средства обнаружены на шерсти мёртвого котёнка, который жил у семьи из поселка Красная Сопка. Об этом 27 сентября сообщает СУ СК по Красноярскому краю.

Котёнок, как выяснили следователи, жил в доме семьи. Ранее сообщалось, что его труп нашли у кухонного стола и выкинули сначала на улицу, а потом на свалку. Правоохранители отыскали его на свалке и передали на экспертизу. Были изъяты и исследованы образцы шерсти и внутренних органов. Следы средства от насекомых нашли на шерсти.

