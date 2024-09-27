СК: основная версия смерти детей — отравление неизвестным инсектицидом

В АО «Сибиар», производящем дихлофос «Варан», NGS24 заявили, что их продукция безопасна и не могла стать причиной отравления семьи. В аэрозоле достаточно активных компонентов для борьбы с насекомыми, но причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут, подчеркнули в компании. И добавили, что запросов от правоохранительных органов им не поступало.

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка Красноярского края были госпитализированы с отравлением двое родители и их четверо детей. За два дня все дети умерли. Взрослые живы, удалось спасти и плод беременной матери. Родители рассказали, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых в доме. В краевой прокуратуре назвали приоритетной версией отравление аэрозолем от насекомых. Не исключался и вариант отравления едой с неизвестным токсическим веществом. В СК сообщили, что в рвотной массе найдены следы токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили, в продуктах из магазина тоже. Позже у дома нашли мёртвого котёнка, его тоже исследуют. Уголовное дело возбуждено по статье 238, часть 3, УК РФ.

