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Происшествия СК: основная версия смерти детей — отравление неизвестным инсектицидом

СК: основная версия смерти детей — отравление неизвестным инсектицидом

15 062
26 комментариев

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии 27 сентября сообщает о получении предварительных данных судебно-химической экспертизы в рамках дела о смерти детей из поселка Красная Сопка.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — говорится в сообщении.

Исследование проводило КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы». Экспертизы продолжаются. Из магазинов поселка изъяли средства от насекомых.

СК ранее публиковал фотографии средств от насекомых, которые нашли дома.

В АО «Сибиар», производящем дихлофос «Варан», NGS24 заявили, что их продукция безопасна и не могла стать причиной отравления семьи. В аэрозоле достаточно активных компонентов для борьбы с насекомыми, но причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут, подчеркнули в компании. И добавили, что запросов от правоохранительных органов им не поступало.

«Бытовые средства АО «Сибиар» для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования подтвердили свою высокую эффективность, качество и безопасность», — написали в компании.

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка Красноярского края были госпитализированы с отравлением двое родители и их четверо детей. За два дня все дети умерли. Взрослые живы, удалось спасти и плод беременной матери. Родители рассказали, что 20 сентября травили дихлофосом насекомых в доме. В краевой прокуратуре назвали приоритетной версией отравление аэрозолем от насекомых. Не исключался и вариант отравления едой с неизвестным токсическим веществом. В СК сообщили, что в рвотной массе найдены следы токсичного вещества из состава дихлофоса. В самой еде вредных веществ не выявили, в продуктах из магазина тоже. Позже у дома нашли мёртвого котёнка, его тоже исследуют. Уголовное дело возбуждено по статье 238, часть 3, УК РФ.

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Комментарии
28
Была надежда, но его уговорили.
1 час
Когда надо кого-то закрыть, экспертизы делают за сутки. Когда касается простого люда, могут не сделать вообще.
280896530
1 час
СК если сам не справился пусть отдаст дело Галине Николаевне из "ФЭС"... они там за пять минут все расследуют... телевизор смотреть надо, господа следаки.
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