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Общество Кадыров заявил о полной победе над международным терроризмом в Чечне

Кадыров заявил о полной победе над международным терроризмом в Чечне

679
4 комментария

Угроза международного терроризма в Чеченской Республике полностью ликвидирована. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с доктором Халифом Мубараком Аз-Захири, директором Университета гуманитарных наук имени Мухаммеда Бен Зайеда, которая состоялась в ходе поездки чеченского лидера в ОАЭ.

«Я заверил Халифа Мубарака Аз-Захири, что мы полностью ликвидировали данную угрозу в Чеченской Республике и устойчиво движемся по пути всестороннего развития», — написал Кадыров в своем телеграм-канале и добавил: «Мы готовы активно делиться нашим богатым опытом ради благополучия народов АОЭ и России».

В Чечне 24 октября неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии. В результате нападения один из сотрудников погиб.

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ПО ТЕМЕ
Рамзан Кадыров ОАЭ Международный терроризм Чечня
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
58 минут
а как там русские в чечне?
Отец Родной
47 минут
Теперь только внутренний остался?
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