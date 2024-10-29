Кадыров заявил о полной победе над международным терроризмом в Чечне

Угроза международного терроризма в Чеченской Республике полностью ликвидирована. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с доктором Халифом Мубараком Аз-Захири, директором Университета гуманитарных наук имени Мухаммеда Бен Зайеда, которая состоялась в ходе поездки чеченского лидера в ОАЭ.

«Я заверил Халифа Мубарака Аз-Захири, что мы полностью ликвидировали данную угрозу в Чеченской Республике и устойчиво движемся по пути всестороннего развития», — написал Кадыров в своем телеграм-канале и добавил: «Мы готовы активно делиться нашим богатым опытом ради благополучия народов АОЭ и России».

Источник: телеграм Рамзана Кадырова







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