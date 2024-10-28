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Происшествия В Челябинске приговорили 8 обвиняемых в убийстве школьника во время разборки в компьютерном клубе

В Челябинске приговорили 8 обвиняемых в убийстве школьника во время разборки в компьютерном клубе

Восемь человек получили реальные сроки по делу об убийстве подростка у компьютерного клуба в Челябинске. Большая часть — уроженцы Таджикистана, некоторые не имеют российского гражданства.

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7 комментариев

Челябинский суд 28 октября вынес приговоры фигурантам дела об убийстве 17-летнего школьника, которое произошло 9 апреля 2023 года возле ТРК «Космос» в Челябинске, сообщает 74.RU. Во время разборки с группой мигрантов, которая переросла в избиение, подросток получил удар ножом и скончался. Сообщалось, что причиной конфликта стали оскорбления в соцсетях. При этом погибший не был зачинщиком, а лишь был похож на него внешне.

Шахром Миров, который, по версии следствия, и нанес роковой удар ножом, получил 18 лет колонии строгого режима. Еще троих, Тоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Шахзода Сатторова, лишили свободы на 9,5, 12 и 14 лет соответственно. Всех четверых признали виновными в убийстве группой лиц и хулиганстве. Также суд взыскал с каждого из них по 1 250 000 рублей компенсации морального вреда в пользу родных погибшего.

Еще четверых фигурантов: Нажмиддина Имомова, Ислома Ахмадова, Хуршеда Одинаева и брата-близнеца Тоира — Зоира Джалилова — признали виновными только в хулиганстве. Они получили от 4,5 до 5,5 лет в колонии общего режима.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины всеми фигурантами. У братьев Джалиловых — то, что на момент совершения преступления они были несовершеннолетними. У Имомова — наличие троих детей. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.

Еще двое обвиняемых по делу, граждане Таджикистана, скрылись и до сих пор не найдены. Они объявлены в федеральный розыск, а материалы по ним выделены в отдельное производство.

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Челябинск Убийство Суд
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Комментарии
7
Слава России!
2 часа
а куда делась 282? или только для русских?
VKuser174198221
1 час
ОЙ! А как они оказались в России? Кто их сюда пригласил?
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