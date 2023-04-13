В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве 17-летнего школьника

В деле об убийстве 17-летнего школьника в Челябинске появились еще двое подозреваемых. Они задержаны, сообщает 13 апреля 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В Центральном районном суде изданию уточнили, что сегодня им будет избрана мера пресечения.



Ранее суд отправил под стражу четверых уроженцев Таджикистана, которых обвиняют в убийстве 11-классника.



Тело юноши нашли вечером 9 апреля возле компьютерного клуба на северо-западе города. По данным регионального Следственного комитета, школьник скончался от ножевого ранения, полученного в ходе конфликта.

