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    В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве 17-летнего школьника

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    В деле об убийстве 17-летнего школьника в Челябинске появились еще двое подозреваемых. Они задержаны, сообщает 13 апреля 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В Центральном районном суде изданию уточнили, что сегодня им будет избрана мера пресечения.

    Ранее суд отправил под стражу четверых уроженцев Таджикистана, которых обвиняют в убийстве 11-классника.

    Тело юноши нашли вечером 9 апреля возле компьютерного клуба на северо-западе города. По данным регионального Следственного комитета, школьник скончался от ножевого ранения, полученного в ходе конфликта.

    По информации 74.RU, предварительно картина случившегося выглядит так: школьника избили и ударили ножом после ссоры в социальных сетях, несмотря на то что он не был ее зачинщиком, а просто походил на того внешне.

    Уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору взял на контроль центральный аппарат СК.

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