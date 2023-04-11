В Челябинске отправили под стражу четверых обвиняемых в убийстве школьника. Подростка избили и ударили ножом

В Челябинске Центральный районный суд отправил под стражу четверых уроженцев Таджикистана, которых обвиняют в убийстве 11-классника. Об этом 11 апреля сообщает 74.RU.
Тело 17-летнего юноши нашли вечером 9 апреля возле компьютерного клуба на северо-западе города. По данным регионального Следственного комитета, школьник скончался от ножевого ранения, полученного в ходе конфликта. Подозреваемых задержали на следующий день. Самому старшему из них 33 года, пишет издание. У него трое детей. Трое других являются братьями, одному из них еще не исполнилось 18 лет.
По информации 74.RU, предварительно картина случившегося выглядит так: школьника избили и ударили ножом после ссоры в социальных сетях, несмотря на то что он не был ее зачинщиком, а просто походил на того внешне. Друзья 11-классника не успели прийти к нему на помощь.
Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.