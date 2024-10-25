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Финансы На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили более 25 миллиардов рублей

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили более 25 миллиардов рублей

1 790
20 комментариев

Подготовка инфраструктуры Казани к саммиту БРИКС обошлась федеральному и республиканскому бюджетам в 25 миллиардов рублей. Об этом 25 октября сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра — руководителя аппарата кабинета министров Татарстана Шамиля Гафарова.

Эти деньги были выделены на ремонт сетей освещения по маршрутам саммита и строительство детского парка на набережной реки Казанки, ремонт и реконструкцию остановочных павильонов, фасадов домов, дорог, надземных и подземных пешеходных переходов и установку ограждений. Причем, по словам Гафарова, это еще и «не полная цифра». Инвестировали в Татарстан и Казань для организации и проведения мероприятия также частные инвесторы.

В 22 гостиницах Казани к началу саммита провели строительные, ремонтные и косметические работы, в 14 отелях обустроили номера категории «люкс» и «президентский». Расходную часть бюджета Татарстана предлагалось увеличить на 39,2 миллиарда рублей — для приведения социальной и инженерной инфраструктуры и дорог Казани в «нормативное состояние».

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита БРИКС, извинился перед жителями Казани за неудобства, с которыми они могли столкнуться в течение трех дней.

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Комментарии
20
Игорь Протасов
1 час
Да... пыль в глаза пускать мы умеем :-)
Заливщик голосовых планок
1 час
Неслабый чак-чак получился.
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