Путин извинился перед жителями Казани за пробки во время БРИКС

Президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства, с которыми они могли столкнуться в течение трех дней. Сегодня, 24 октября, саммит завершил свою работу.

«Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами — передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Хочу заверить, что эти испытания были не напрасны», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что в этом году БРИКС работал в расширенном составе. «Новые участники почувствовали, что в нашем объединении есть взаимоуважение и обязательный учет интересов друг друга», — подчеркнул Путин.

Также он добавил, что БРИКС — это не замкнутый формат. Организация открыта для всех, кто разделяет ее ценности.

Президент России заявил, что страны — партнеры БРИКС будут объявлены после того, как они примут данный статус. Список этих стран согласован. Уже известно, что Белоруссия стала страной-партнером.