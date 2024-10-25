Высокие ставки с нами надолго. ЦБ показал, какой может быть ключевая в 2025 году

Банк России прогнозирует, что с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка составит 21-21,3%. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора, обновленного 25 октября.

В пятницу Центральный банк уже повысил ключевую ставку с 19% до рекордных с начала нулевых 21%. В комментарии к решению регулятор дал жесткий сигнал и допустил дополнительное повышение на следующем заседании, которое состоится в декабре. Учитывая это, пишет финансовый телеграм-канал MMI, на ближайшем заседании ЦБ может поднять ставку до 22 или 23% — это заложено в его прогнозе.

Также Банк России увеличил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год: если в июле он ожидал, что показатель будет в диапазоне 14-16% (эти данные использовались для верстки бюджета на следующую трехлетку), то теперь ожидаемый диапазон — 17-20%. Аналогично с 2026-м годом: против июльских 10-11% теперь выступают 12%-13%. «То есть к низким ставкам ЦБ планирует возвращаться очень нескоро», — делает вывод экономист, автор проекта bitkogan Евгений Коган.

Как ранее писала «Фонтанка», ЦБ также серьезно пересмотрел прогноз по инфляции, отложив достижение цели в 4% на 2026 год. При этом прогноз по росту экономики регулятор оставил прежним. Согласно его ожиданиям, по итогам 2024 года ВВП увеличится на 3,5-4%, в 2025 году — на 0,5-1,5%, в 2026-м — на 1-2%.