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Финансы Высокие ставки с нами надолго. ЦБ показал, какой может быть ключевая в 2025 году

Высокие ставки с нами надолго. ЦБ показал, какой может быть ключевая в 2025 году

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10 комментариев

Банк России прогнозирует, что с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка составит 21-21,3%. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора, обновленного 25 октября.

В пятницу Центральный банк уже повысил ключевую ставку с 19% до рекордных с начала нулевых 21%. В комментарии к решению регулятор дал жесткий сигнал и допустил дополнительное повышение на следующем заседании, которое состоится в декабре. Учитывая это, пишет финансовый телеграм-канал MMI, на ближайшем заседании ЦБ может поднять ставку до 22 или 23% — это заложено в его прогнозе.

Также Банк России увеличил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год: если в июле он ожидал, что показатель будет в диапазоне 14-16% (эти данные использовались для верстки бюджета на следующую трехлетку), то теперь ожидаемый диапазон — 17-20%. Аналогично с 2026-м годом: против июльских 10-11% теперь выступают 12%-13%. «То есть к низким ставкам ЦБ планирует возвращаться очень нескоро», — делает вывод экономист, автор проекта bitkogan Евгений Коган.

Как ранее писала «Фонтанка», ЦБ также серьезно пересмотрел прогноз по инфляции, отложив достижение цели в 4% на 2026 год. При этом прогноз по росту экономики регулятор оставил прежним. Согласно его ожиданиям, по итогам 2024 года ВВП увеличится на 3,5-4%, в 2025 году — на 0,5-1,5%, в 2026-м — на 1-2%.

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Комментарии
10
sysh
36 минут
А сразу до 50% нельзя, а то мне скоро вклад перекладывать надо.
VadD
33 минуты
"Никсоновский шок" 1971 год - замораживание цен и зарплат на 90 дней... Итог -инфляция 0 (ноль). Если производитель (владелец) поднимет цену на товар -мы его посадим. Если профсоюз рабочих (руководители рабочих, т.е. в том числе ген.директора) будет протестовать и требовать повышения зарплаты - мы их посадим... итд... Кто повышает цену? Ответ - только собственники компаний (которых 5-10%) от всего населения. А почему - потому? Ответ - потому что, им все мало. У них упали прибыли. Кто страдает от инфляции - только простой Народ... Хотели свободный рынок - получите... (почитайте по факту как он распределяет богатство и достаток).
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