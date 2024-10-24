Шесть машин и два мотоцикла. Суд арестовал имущество гендиректора «Ленбытхима»

Суд арестовал имущество генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который с середины сентября находится под домашним арестом по делу о крупном мошенничестве с гособоронзаказом. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Общая стоимость арестованного имущества Михайлова составляет более 40 миллионов рублей. В списке шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов ООО «Ленбытхим». Арест наложен для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий, отмечают в СК. О нем ходатайствовал следователь Главного военного следственного управления.

Михайлов подозревается в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в рамках контрактов с АО «Военторг» на сумму более 115 миллионов рублей он завысил цены на сырье и материалы, которые поставлялись для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, и таким образом похитил несколько десятков миллионов рублей.

Главу «Ленбытхима» задержали 12 сентября, а на следующий день суд отправил его под домашний арест. Его компания, по данным «Фонтанки», поставляет Минобороны жидкое мыло и обувной крем. За прошлый год выручка «Ленбытхима» составила 923 миллиона рублей. Подробнее о том, что о ней известно, читайте в нашем материале.