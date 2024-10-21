Ресторанная премия «Фонтанки»: лучшие рестораны Петербурга получили лимоны

Премия Lemon Guide была основана в 2020 году и прошла в третий раз. Всего по ее итогам определяются 33 лучших ресторана Петербурга, а также победители в нескольких специальных номинациях: «Лучший бар», «Лучший загородный ресторан», «Лучший ресторан для завтрака» и «Лучший ресторан на доставку». Церемония прошла в отеле Indigo 21 октября.
«Принципиальное отличие Lemon Guide — именно в составе экспертов. Это крупные бизнесмены, которые называют не какие-то модные заведения, а именно те рестораны, куда они любят возвращаться чаще всего. То есть, по сути, голосуют рублем. Конечно, еда — это вкусовщина. Но хороший ресторанный эксперт — это тот, кто много где был, много что пробовал, а значит, может сравнивать, что такое хорошо, а что такое плохо. А еще немаловажно, что этот человек обладает определенными возможностями, потому что рестораны — дело недешевое. Особенно сейчас. Самое главное, что в результате мы получили практичный гид на все случаи жизни», — объяснил продюсер и основатель Lemon Guide Дмитрий Грозный.
Три ресторана, получившие по итогам экспертного голосования наибольшее число голосов, получили тарелки с тремя лимонами. Еще семь ресторанов были отмечены тарелками с двумя лимонами, остальные — с одним лимоном. Вручали призы лучшим заведениям непосредственно эксперты премии, а главный победитель — ресторан Il Lago dei Chigni — получил награды из рук Полины Валеевой, директора дирекции Private Banking Банка «Санкт-Петербург», который являлся генеральным партнером Lemon Guide.
В итоге в топ-10 вошли:
1. Il Lago dei Cigni
2. Probka
3. «Сад»
4. Sea, Signora
5. Self Edge Japanese
6. Vox
7. Lou Lou
8. Birch
9. Joli
10. Futurist
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