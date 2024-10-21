Ресторанная премия «Фонтанки»: лучшие рестораны Петербурга получили лимоны

Премия Lemon Guide была основана в 2020 году и прошла в третий раз. Всего по ее итогам определяются 33 лучших ресторана Петербурга, а также победители в нескольких специальных номинациях: «Лучший бар», «Лучший загородный ресторан», «Лучший ресторан для завтрака» и «Лучший ресторан на доставку». Церемония прошла в отеле Indigo 21 октября.

«Принципиальное отличие Lemon Guide — именно в составе экспертов. Это крупные бизнесмены, которые называют не какие-то модные заведения, а именно те рестораны, куда они любят возвращаться чаще всего. То есть, по сути, голосуют рублем. Конечно, еда — это вкусовщина. Но хороший ресторанный эксперт — это тот, кто много где был, много что пробовал, а значит, может сравнивать, что такое хорошо, а что такое плохо. А еще немаловажно, что этот человек обладает определенными возможностями, потому что рестораны — дело недешевое. Особенно сейчас. Самое главное, что в результате мы получили практичный гид на все случаи жизни», — объяснил продюсер и основатель Lemon Guide Дмитрий Грозный.