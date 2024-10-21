Шнуров развелся в четвертый раз. Теперь официально

Музыкант Сергей Шнуров развелся с четвертой женой, Ольгой Абрамовой. Они прожили вместе шесть лет и воспитали двух детей, пишет 21 октября издание StarHit.

Заседание мирового суда прошло 21 октября, Шнуров и Абрамова на него не явились. Делить совместно нажитое имущество бывшие супруги не будут. Документ о разводе вступит в силу через месяц.

Инициатором развода стала Абрамова, но что произошло между парой — неизвестно.

«Фонтанка» писала, что заявление о расторжении брака поступило в судебный участок № 425 по ЦАО 16 сентября 2024 года.

Напомним, что Абрамова стала женой Шнурова после его развода с Матильдой. Ольга младше музыканта на 18 лет.