Сергей Шнуров разводится с четвертой женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со своей четвертой по счету женой Ольгой Абрамовой. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, неделю назад заявление о расторжении брака поступило в судебный участок № 425 по ЦАО. Беседа назначена на начало октября.
Судя по тому, что заявление будет рассматривать мировая судья, делить имущество супруги не планируют. Ольга стала женой Сергея Шнурова после его расставания с Матильдой. Пара тайно поженилась почти 6 лет назад, в браке у Шнуровых появились двое детей. Ольга младше Сергея на 18 лет.