    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, южн

    765мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.58eur103.38

    Сергей Шнуров разводится с четвертой женой

    6563
    14 комментариев

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со своей четвертой по счету женой Ольгой Абрамовой. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, неделю назад заявление о расторжении брака поступило в судебный участок № 425 по ЦАО. Беседа назначена на начало октября.

    ПоделитьсяПоделиться

    Судя по тому, что заявление будет рассматривать мировая судья, делить имущество супруги не планируют. Ольга стала женой Сергея Шнурова после его расставания с Матильдой. Пара тайно поженилась почти 6 лет назад, в браке у Шнуровых появились двое детей. Ольга младше Сергея на 18 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    Сергей ШнуровРазвод
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close